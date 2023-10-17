Сергей Сивохо умер

Главное: Умер украинский шоумен Сергей Сивохо. Информацию подтвердили в пресс-службе артиста.

Детали: Ночью СМИ сообщили, что на 55-м году жизни умер легендарный участник КВН и шоумен Сергей Сивохо

Спустя некоторое время информацию опровергли и уточнили, что Сергей Сивохо находится в критическом состоянии.

Однако позже, информацию о смерти Сивохо подтвердили в пресс-службе артиста. Он умер в 5:40 вторника.

Справка: Сергей Анатольевич Сивохо — украинский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, певец, шоумен, радиоведущий, пародист. Участвовал в КВН, был творческим директором украинских телерадиокомпаний. С октября 2019 года по март 2020 года — советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.