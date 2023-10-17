Сергей Сивохо умер

Главное: Умер украинский шоумен Сергей Сивохо. Информацию подтвердили в пресс-службе артиста.
Детали: Ночью СМИ сообщили, что на 55-м году жизни умер легендарный участник КВН и шоумен Сергей Сивохо
Главное: Умер украинский шоумен Сергей Сивохо. Информацию подтвердили в пресс-службе артиста.
Детали: Ночью СМИ сообщили, что на 55-м году жизни умер легендарный участник КВН и шоумен Сергей Сивохо
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В Брюсселе член ИГИЛ совершил теракт
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Даже если украинца не будет в электронном реестре военнообязанных, государство сможет его найти, - Калмыкова
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