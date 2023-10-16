Глава ОБСЕ прибыл в Киев

Главное: В Киев с визитом прибыл глава ОБСЕ Буяр Османи. Украина является главным приоритетом в ходе председательства Северной Македонии в ОБСЕ, отметил он.

Детали: Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщило македонское издание Сиvil media, которое взяло комментарий у него в вагоне поезда в понедельник, 16 октября.

Буяр Османи подчеркнул, что Украина является главным приоритетом во время председательства его страны в ОБСЕ, потому что именно в нашем государстве решается будущее ситуации в Европе.

«Когда под угрозой сама основа организации, нужно фокусироваться на этом. И именно это сейчас происходит в Украине — российская агрессия против Украины разрушает принципы международного порядка», — заявил он.

Османи уже побывал в одной из киевских школ, которая подвергалась обстрелам со стороны России.

«Это суровое напоминание о неотложной потребности мира. Каждый ребенок заслуживает безопасности, образования и светлого будущего», — написал глава ОБСЕ в Twitter.

Османи напомнил, что он начал председательство своего государства в ОБСЕ в 2023 году поездкой в Украину. А теперь он завершает год поездкой в Киев.

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