ЕС выступил против независимости Тайваня

Главное: Жозеп Боррель прокомментировал отношения с Китаем. Говорит, что ЕС выступает против независимости Тайваня.

Детали: Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сделал несколько резонансных заявлений по поводу Китая и Тайваня. Его слова цитирует издание South China Morning Post.

Среди прочего было отмечено: «Наша позиция ясна: никакого признания Тайваня как независимого государства; нет запугиванию, принуждению и провокациям с любой стороны; нет применению силы. ЕС говорит «да» двусторонним связям с Тайванем, которые не подразумевают какого-либо политического признания в качестве независимой страны, и «да» урегулированию напряженности путем содержательного и открытого диалога».

При этом дипломат признал, что экономические отношения Китая и ЕС – неудовлетворительны.

Сообщается: «На экономическом фронте наши отношения сейчас далеки от удовлетворительных. Для Китая мы крупный экспортный рынок, но эти отношения в течение многих лет были несбалансированными, и этот дисбаланс продолжает усугубляться. В значительной степени рост этого дисбаланса связан с постоянными трудностями, с которыми сталкиваются европейские компании при выходе на китайский рынок».

Информируется: «Мы неоднократно поднимали вопрос этих трудностей с китайскими властями. Недавно мы наблюдали резкий спад европейских инвестиций в Китай. Без лучшего доступа к китайскому рынку европейские инвесторы отворачиваются».

Подчеркивается, что если ЕС посчитает, что дисбалансы в торговле с Китаем ставят под угрозу ключевые секторы европейской промышленности, она потребует усиления протекционистских мер.

Говорится: «Поэтому в наших общих интересах устранить дисбалансы в наших торговых отношениях».

Также уверяется: «Мы не стремимся сдержать глобальный рост Китая. Напротив, мы хотим, чтобы Китай принимал более активное участие в решении глобальных проблем, таких как изменение климата, здравоохранение и облегчение долгового бремени в развивающихся странах».

Жозеп Боррель заявил, что ЕС надеется на взаимодействие с Китаем по основным международным вызовам.

Резюмируется: «Любая форма размежевания не только нежелательна, но и невозможна. Европа серьезно относится к Китаю. Она ожидает того же взамен. Сможем ли мы расширить возможности, зависит от нас».

Добавим, что дипломат 12-14 октября находится с визитом в Пекине, где примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС-Китай.

В тему: Конгрессмен-республиканец призвал отдать Тайваню вооружение, предназначенное для Украины.