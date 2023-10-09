Конгрессмен-республиканец призвал отдать Тайваню вооружение, предназначенное для Украины

Главное: Республиканцы США продолжают выступать против поставок оружия Украине. Призывают давать его Тайваню.

Детали: Конгрессмен от Республиканской партии США Майк Коллинз сделал резонансное заявление по поводу Украины. Его слова цитирует АР.

Он намекнул, что вооружение, которое предназначено для Украины, следует передать Тайваню.

В публикации сказано, что республиканец считает, что Китай представляет собой большую угрозу для США, чем Россия.

Сказано, что конгрессмен от Джорджии проголосовал против предоставления военной помощи Украине, так как выступает за активизацию усилий по вооружению Тайваня.

Говорится: «Для законодателей-республиканцев Тайвань и Украина фактически являются соперниками за ограниченный объем военной помощи США».

При этом, по словам Майка Коллинза, США задержали поставки оружия Тайваню на сумму 19 миллиардов долларов.

Политик сообщил: «Эти задержки происходят главным образом из-за отставания американского производства и сбитой с толку администрации Джо Байдена, для которой поставки оружия в Украину имеют приоритет перед Тайванем».

Резюмируется: «Мы должны серьезно подойти к вопросу оказания поддержки нашему союзнику, поскольку в конечном итоге, когда речь идет о противодействии Китаю, наши интересы совпадают».

В тему: В НАТО продолжают «юлить» по поводу перспектив членства Украины в Альянсе.