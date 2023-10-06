В сборную Украины на матчи отбора к Евро-2024 вызван еще один игрок

Главное: Тренерский штаб сборной Украины по футболу решил снова проверить в действии защитника «Днепра-1» Александра Сватка. Игрок переведен из резервного списка в основной.

Детали: У сборной Украины по футболу очередное обновление перед отборочными матчами к Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

Сергей Ребров расширил список игроков, которые примут участие в подготовке к матчам квалификации чемпионата Европы-2024.

В результате в ряды национальной команды был вызван защитник из «Днепра-1» Александр Сваток. Об этом сообщает официальный сайт УАФ. Таким образом, в сборную Украины прибудет 26 футболистов.

Напомним, сборная Украины приступит к тренировочному сбору 8 октября в Праге, где 14 числа сыграет номинально домашний матч отбора Евро-2024 с Северной Македонией. 17 октября украинская команда проведет выездной поединок против Мальты.

В тему: Капитан сборной Украины по футболу не поможет команде в ближайших матчах отбора к Евро-2024.