Стало известно, как социальная сеть X собирается повысить свою доходность

Главное: Социальная сеть X хочет повысить свою доходность. Планирует реформировать свою модель подписки.

Детали: Социальную сеть X ждут большие трансформации. Об этом пишет издание Bloomberg.

О планах поведала генеральный директор компании Линда Яккарино на встрече с кредиторами.

Отмечается, что у Илона Маска хотят реформировать свою модель подписки и увеличить доходность.

В социальной сети желают разделить свою премиальную подписку, которая сейчас стоит восемь долларов, на три уровня: Basic, Standard и Plus.

Поясняется, что в первом тарифе наличие подписки никак не повлияет на количество рекламы, во втором ее показ будет сокращен в два раза, а самый дорогой вариант полностью исключит показ рекламы из ленты пользователя.

Ожидается, что реформирование поможет компании выйти на безубыточность ко второй половине следующего года.

Уверяется, что социальная сеть уже получает прибыль без учета затрат на обслуживание долга, который составляет 13 миллиардов долларов.

В публикации сообщается, что новость о трех уровнях подписки была подтверждена одним из пользователей, который нашел упоминание о них в коде приложения для iPhone, что свидетельствует о том, что социальная сеть уже готовится к скорому запуску новой модели подписки.

Ранее лично Илон Маск предлагал ввести обязательную плату за доступ к сервису для всех пользователей: он уверен, что это поможет в борьбе с ботами.

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