В киевской пятиэтажке прогремел мощный взрыв

Главное: В Киеве прогремел взрыв в квартире. В ней находилась семья с детьми.
Детали: Вечером среды, 4 октября, в Соломенском районе Киева произошло громкое ЧП. О нем поведали в ГСЧС.
Сообщается, что в квартире на третьем этаже пятиэтажки прогремел взрыв.
Выяснилось, что рванул туристический газовый обогреватель.
Спасатели говорят, что из-за взрыва разрушились пластиковые конструкции балкона и оконных рам.
Из квартиры вывели двоих взрослых и двоих детей.
Отмечается: «Пострадавших в стрессовом состоянии передали в карету «скорой помощи», но семья отказалась от госпитализации».
В тему: Котельные в Киеве частично снабдили генераторами.