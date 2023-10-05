В киевской пятиэтажке прогремел мощный взрыв

Главное: В Киеве прогремел взрыв в квартире. В ней находилась семья с детьми.

Детали: Вечером среды, 4 октября, в Соломенском районе Киева произошло громкое ЧП. О нем поведали в ГСЧС.

Сообщается, что в квартире на третьем этаже пятиэтажки прогремел взрыв.

Выяснилось, что рванул туристический газовый обогреватель.

Спасатели говорят, что из-за взрыва разрушились пластиковые конструкции балкона и оконных рам.

Из квартиры вывели двоих взрослых и двоих детей.

Отмечается: «Пострадавших в стрессовом состоянии передали в карету «скорой помощи», но семья отказалась от госпитализации».

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