В НАТО готовятся к возможному нападению России на страну-члена альянса, — СМИ

Главное: НАТО рассматривает возможность агрессии РФ против страны-члена альянса. Альянс увеличил численность сил быстрого реагирования до 300 тысяч военнослужащих, способных к развертыванию в течение первого месяца.

Детали: В ходе саммита в Литве представители стран НАТО обсудили план в случае нападения России. Об этом во вторник, 3 октября, рассказал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме безопасности, пишет Укрінформ.

«НАТО считает, что наибольшую угрозу для него представляют Россия и террористические группировки. Лидеры Альянса согласовали соответствующие региональные планы по сдерживанию угроз», — сообщил он.

По его словам, было решено увеличить боевые группы на восточном фланге до восьми, четыре из них усилили до бригадного уровня. Также Альянс увеличил численность сил быстрого реагирования до 300 тысяч военнослужащих, способных к развертыванию в течение первого месяца.

Адмирал отмечает, что ряд стран планируют увеличивать инвестиции в обучение войск, наращивание производственных мощностей и интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны.

«В противовоздушной обороне вы можете ждать, пока ракеты долетят до вас, а потом сбивать их. Для этого понадобится много ракет, как мы видим в Украине. И речь идет не только о ракетах, но и о беспилотниках, которые все чаще используются или вы используете ракеты и другие системы со своей стороны, чтобы уничтожить системы, из которых россияне выпускают эти ракеты по вам, что достаточно эффективно, потому что тогда им не из чего будет стрелять. увидим с точки зрения инвестиций», — добавил Бауэр.

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