На Ямайке десятки детей отравились «веселыми» конфетами

Главное: На Ямайке произошло отравление детей. Малыши поели конфеты с каннабисом.

Детали: Громкий инцидент произошел на Ямайке. Тут более шестидесяти детей отравились, поев конфеты с каннабисом.

Об этом сообщает министр образования страны Фэйвал Уильямс.

По его словам, пострадали малыши младшего школьного возраста – их госпитализировали.

Известно, что, попробовав лакомство, у детей начались рвота и галлюцинации.

Один мальчик признался, что съел только одну конфету, но и ему стало плохо.

Подчеркивается, что сейчас медики делают все возможное, чтобы школьники поправились.

Выяснилось, что в одной конфете содержится сто миллиграмм тетрагидроканабинола, что считается большой дозой даже для взрослых.

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