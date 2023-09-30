Шатдаун в США все ближе: завтра американское правительство может полностью остановить свою работу

Главное: В полдень воскресенья начнется шатдаун в США — остановка работы федеральных органов власти. Это случится если республиканцы и демократы не найдут компромисс по бюджету на 2024 год.

Детали: Байден останется в Вашингтоне на выходные, чтобы не допустить шатдауна, а если правительство останется без финансирования. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер.

У конгресса США остается все меньше времени, чтобы согласовать хотя бы временный бюджет 2024 во избежание приостановки работы правительства. Пока этого не произошло.

Суть конфликта в том, что Палата представителей, где большинство у республиканцев, предварительно согласовала проект, который в корне не устраивает демократов и Белый дом. А вот проект, циркулирующий в Сенате, где большинство у демократов, содержит 6,2 миллиарда долларов для Украины, но ни центра на решение проблем на южной мексиканской границе (на чем настаивают республиканцы), что в корне не устраивает республиканскую нижнюю палату.

При этом директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что США будут располагать средствами на отправку помощи Украине в случае возможной приостановки работы федерального правительства. Однако, добавила она, Вашингтон обеспокоен и собственными запасами, а также боеготовностью своих сил.

По последней информации, Палата представителей США отклонила законопроект республиканца, спикера Кевина Маккарти, предложенный во избежание остановки работы американского правительства. Об этом пишет CBS News.

Теперь очередь за Сенатом, где рассматривают собственный законопроект, включающий помощь Украине. Голосование ожидают в субботу утром. Впрочем, шансы на то, что этот вариант затем пройдет Палату представителей сомнительны, поскольку республиканское большинство выступает за то, чтобы помощь Украине рассматривалась отдельно.

Если ни один из проектов не получит поддержку, в полдень воскресенья начнется шатдаун — остановка работы федеральных органов власти.