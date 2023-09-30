Шатдаун в США все ближе: завтра американское правительство может полностью остановить свою работу

Главное: В полдень воскресенья начнется шатдаун в США — остановка работы федеральных органов власти. Это случится если республиканцы и демократы не найдут компромисс по бюджету на 2024 год.
Детали: Байден останется в Вашингтоне на выходные, чтобы не допустить шатдауна, а если правительство останется без финансирования. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер.
У конгресса США остается все меньше времени, чтобы согласовать хотя бы временный бюджет 2024 во избежание приостановки работы правительства. Пока этого не произошло.
Суть конфликта в том, что Палата представителей, где большинство у республиканцев, предварительно согласовала проект, который в корне не устраивает демократов и Белый дом. А вот проект, циркулирующий в Сенате, где большинство у демократов, содержит 6,2 миллиарда долларов для Украины, но ни центра на решение проблем на южной мексиканской границе (на чем настаивают республиканцы), что в корне не устраивает республиканскую нижнюю палату.
По последней информации, Палата представителей США отклонила законопроект республиканца, спикера Кевина Маккарти, предложенный во избежание остановки работы американского правительства. Об этом пишет CBS News.