Прямой конкурент Байдена на президентских выборах пообещал остановить войну в Украине за сто дней

Главное: Роберт Кеннеди-младший высказался об Украине. Обещает остановить войну за сто дней.

Детали: 69-летний кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший сделал громкое заявление по поводу Украины. Он опубликовал соответствующий пост в социальной сети Х.

Политик написал: «В течение ста дней на посту президента этой войне будет положен конец».

При этом демократ подчеркнул: «И она будет закончена на лучших условиях, чем кто-либо разумно этого ожидает».

Справка :

Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший – американский адвокат и радиоведущий, известный как экологический активист и деятель антипрививочного движения. Член семьи Кеннеди, сын Роберта Фрэнсиса Кеннеди и племянник президента США Джона Фицджеральда Кеннеди. Википедия

В тему: Кандидат в президенты США от демократов сделал скандальные заявления по поводу Украины.