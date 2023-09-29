Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 277 660 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 277 660 солдат. Уничтожено 4 687 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 29 сентября.

Сообщается, что погибли уже 277 660 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 687 танков, 8 972 боевые бронированные машины, 6 409 артиллерийских систем, 794 РСЗО, 536 средств ПВО, 315 самолетов, 316 вертолетов, 4 991 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 529 крылатых ракет, 20 кораблей/катеров, одна подлодка, 8 836 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 930 единиц специальной техники.

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