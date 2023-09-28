Генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом

Главное: В Киев с необъявленным визитом прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. Владимир Зеленский и Столтенберг обсудили ключевые оборонные вопросы, ситуацию на фронте и потребности ВСУ.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Укринформ.

«Рад приветствовать в Украине генерального секретаря НАТО, рад нашему содержательному разговору. Сегодня это уже разговор де-факто союзников, и вопрос времени, когда Украина де-юре станет членом Альянса. Мы делаем все, чтобы приблизить это время. Украина уже защищает общее пространство свободы, объединяющей всех членов НАТО, и победа Украины в этой неспровоцированной и преступной войне, которую развязала Россия, гарантированно обеспечит долгосрочную безопасность и мир, и не только для нашего государства, а для всего континента», — заявил Зеленский на совместной пресс-конференции.

Он поблагодарил партнеров за помощь и подчеркнул, что результаты сотрудничества с НАТО очевидны. В частности, созданы и успешно действуют танковая, авиационная и другие коалиции, усиливающие защиту Украины.

Зеленский добавил, что с генсеком НАТО обсудил все ключевые оборонные вопросы, требующие внимания, ситуацию на поле боя и потребности ВСУ.

«Уверен, мы можем и дальше давить на агрессора так, чтобы Россия только отступала и теряла», — подчеркнул президент.

В тему: В Киеве с визитом находится новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс, а также его французский коллега Себастьян Лекорню.