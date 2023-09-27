История Украина будет обязательным предметом при вступлении в вуз

Главное: История Украина станет обязательным предметом в ходе вступительной компании. Вопросы будут только по периоду XVI — XXI веков.

Детали: История Украина станет еще одним обязательным предметом в ходе вступительной компании в 2024 году, сообщил министр образования Оксен Лисовой. При этом вопросы по истории будут задаваться только по периоду XVI — XXI веков. То есть — без Киевской Руси и времен татаро-монгольского завоевания.

Сейчас обязательными являются только украинский язык и математика.

«Программа тестирования будет охватывать только период XVI — XXI веков. Ведь именно этот исторический период очень важен для формирования у молодежи целостного понимания нашего прошлого и его связи с настоящим», — пишет министр.

Всего абитуриенты будут сдавать экзамены по 4 предметам, три из которых обязательны, а четвертый по выбору. Тестирование будет проходить в течение одного дня с перерывом. 2 предмета по 60 мин, перерыв и еще 2 предмета по 60 мин.

«Это дает возможность поступающему явиться в пункт тестирования только один раз. Не нужно дважды тратить время на дорогу, особенно актуально это для тех, кто вынужден ехать в соседний населенный пункт», — поясняет Лисовой.

Соответствующий законопроект передан в Верховную Раду.