Байден сделал ну очень странное признание

Главное: Джо Байден снова отличился. Заявил, что хочет залезть на дерево.

Детали: Президент США Джо Байден снова допустил очень странное высказывание. Произошло это на мероприятии по сбору средств в пригороде Сан-Франциско, которое состоялось в частной резиденции.

На встречу пригласили журналистов из пула Белого дома.

Один из них поведал, что, выступая во внутреннем дворике, американский лидер сделал признание: «Джо Байден пошутил, что хочет залезть на большое дерево посреди двора, потому что не хочет домой».

Многим данная шутка политика показалась чересчур экстравагантной.

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