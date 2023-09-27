Текст на неизвестном языке обнаружили в Чоруме: археологи разводят руками

Главное: В Турции археологи нашли табличку с текстом на неизвестном языке. Табличку нашли в ходе проведения раскопок на территории древней столицы Хеттской империи.

Детали: Международная и междисциплинарная команда исследователей при проведении раскопок в Турции — в древней столице Хеттской империи обнаружила глиняную табличку с интригующими надписями. Анализ показал, что текст выполнен на неизвестном науке языке.

Об открытии со ссылкой на Управление культуры и туризма провинции Чорум рассказало агентство Arkeonews. Из заявления следует, что табличка с текстом на ранее неизвестном индоевропейском языке была обнаружена во время археологических работ в районе Богазкале в Чоруме. В древности там располагался город Хаттуса, который был столицей легендарных хеттов.

Хетты жили на территории современной Анатолии около 3500 лет назад. Хеттская империя была одним из самых крупных и могущественных государств своего времени. Все государственные договоры и указы, молитвы, мифы и даже ритуальные заклинания хетты записывали на глиняных табличках. Их загадочный язык удалось расшифровать лишь около столетия назад. Однако вновь найденная табличка породила новую загадку.