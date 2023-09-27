Текст на неизвестном языке обнаружили в Чоруме: археологи разводят руками

Главное: В Турции археологи нашли табличку с текстом на неизвестном языке. Табличку нашли в ходе проведения раскопок на территории древней столицы Хеттской империи.
Детали: Международная и междисциплинарная команда исследователей при проведении раскопок в Турции — в древней столице Хеттской империи обнаружила глиняную табличку с интригующими надписями. Анализ показал, что текст выполнен на неизвестном науке языке.
Об открытии со ссылкой на Управление культуры и туризма провинции Чорум рассказало агентство Arkeonews. Из заявления следует, что табличка с текстом на ранее неизвестном индоевропейском языке была обнаружена во время археологических работ в районе Богазкале в Чоруме. В древности там располагался город Хаттуса, который был столицей легендарных хеттов.
Хетты жили на территории современной Анатолии около 3500 лет назад. Хеттская империя была одним из самых крупных и могущественных государств своего времени. Все государственные договоры и указы, молитвы, мифы и даже ритуальные заклинания хетты записывали на глиняных табличках. Их загадочный язык удалось расшифровать лишь около столетия назад. Однако вновь найденная табличка породила новую загадку.
«Надпись на неизвестном до сих пор языке была „спрятана“ внутри культового ритуального текста, написанного на хеттском языке», — объясняет профессор Андреас Шахнер из Стамбульского филиала Немецкого археологического института. Расшифровкой текста занялся специалист по древним языкам доктор Даниэль Швемер из Вюрцбургского университета (Германия). Он пришел к выводу, что таинственная надпись могла быть выполнена на языке страны Калашма, расположенной в северо-западной части центра Хеттской империи. Предположительно, это царство располагалось на территории современных турецких провинций Болу или Гереде.
Исследователи отмечают, что хеттский язык — это древнейший из известных индоевропейских языков, он старше греческого, латыни и санскрита. В ходе раскопок было найдено большое количество глиняных табличек, подавляющее большинство текстов на них были написаны именно на хеттском языке.
Впрочем, ученые признаются, что открытие еще одного языка в древних архивах Хаттусы не стало для них полной неожиданностью. По словам Швемера, хетты проявляли поистине уникальный интерес к записям ритуальных текстов, выполненных на иностранных языках. Поэтому тексты, написанные писцами хеттского царя, отражают различные анатолийские, сирийские и месопотамские традиции и языковую среду.
«Эти ритуалы дают ценную информацию о малоизвестной лингвистической географии Анатолии позднего бронзового века, где говорили не только на хеттском языке, — отмечают исследователи. — Фактически, клинописные тексты Хаттусы содержат отрывки из лувийского и палацского языков, двух других анатолийско-индоевропейских языков, тесно связанных с хеттским, а также из хаттского языка, не имеющего индоевропейского происхождения. Теперь к ним можно добавить язык калашма».