В Киеве установлен столетний температурный рекорд

Главное: В Киеве было очень жарко. Установлен новый температурный рекорд.

Детали: В минувшую субботу, 23 сентября, в Киеве был установлен температурный рекорд, который держался с 1927-го года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Информируется, что среднесуточная температура воздуха в украинской столице составила 20,6 градусов тепла. Это на 0,2 градуса выше минувшего рекордного показателя.

При этом климатическая норма была превышена сразу на 7,1 градуса.

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