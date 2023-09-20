Азербайджан прекратил военные действия в Нагорном Карабахе

Главное: Баку прекратил «антитеррористические меры» в Карабахе. Расположенные в Карабахском районе «формирование вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования» складывают оружие.

Детали: Азербайджан остановил проведение «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило Минобороны страны в среду, 20 сентября.

«Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мер», — говорится в сообщении.

В Баку говорят, что стороны договорились о таких условиях:

— Расположенные в Карабахском районе «формирование вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования» складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформируются.

— Параллельно сдается все вооружение и тяжелая техника.

— Реализация вышеуказанных действий обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.

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