Азербайджан выдвинул Армении ультиматум по Карабаху

Главное: Официальный Баку требует от Еревана вывести из Нагорного Карабаха армянских военных и «распустить режим Ханкенди». Турция полностью поддерживает Азербайджан в этом вопросе.

Детали: Единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод армянских военных и роспуск режима в Ханкенди. Об этом сообщил МИД Азербайджана.

Минобороны Азербайджана обещает продолжать военные действия, пока не будут достигнуты условия, которые Баку ставит Еревану.

«Антитеррористическая операция будет продолжаться до тех пор, пока мы полностью не уничтожим вооруженные армянские бандформирования в Карабахе», — уверяют в ведомстве.

В свою очередь министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Турция, как всегда, рядом с Азербайджаном в его действиях в Карабахе. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщает Report.

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