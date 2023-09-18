Дефицит дизтоплива 2023: цены подскочили до самого высокого уровня

Главное: В мире наблюдается дефицит дизельного топлива из-за сокращения добычи нефти.

Детали: Нефтеперерабатывающим заводам не удается производить достаточно топлива, что взвинчивает цены на него и запускает волну инфляции. Об этом пишет Bloomberg.

В четверг цены на дизтопливо в США подскочили до самого высокого уровня за всю историю этого времени года - выше $140. А в Европе с лета они выросли на 60%.

"И может стать еще хуже", - пишет Bloomberg.

Поскольку Саудовская Аравия и Россия объявили, что продлят ограничения на добычу до конца года. Особенная "напряженность" на рынке возможна зимой.

Ситуацию усугубили еще несколько факторов: жара в Европе летом, которая вынудила сократить производство, сокращение промышленности в эпоху коронавируса, резко возросший спрос на другие нефтепродукты, такие как авиационное топливо и бензин, новые квоты Китая на экспорт топлива.

При этом в самой РФ и на оккупированных ею территориях Украины цены на дизель также растут и наблюдается его дефицит.