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Новости > Дефицит дизтоплива 2023: цены подскочили до самого высокого уровня

Дефицит дизтоплива 2023: цены подскочили до самого высокого уровня

Александр Панько
18.09.23 19:57
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Дефицит дизтоплива 2023: цены подскочили до самого высокого уровня

Главное:  В мире наблюдается дефицит дизельного топлива из-за сокращения добычи нефти.

Детали: Нефтеперерабатывающим заводам не удается производить достаточно топлива, что взвинчивает цены на него и запускает волну инфляции. Об этом пишет Bloomberg.

В четверг цены на дизтопливо в США подскочили до самого высокого уровня за всю историю этого времени года - выше $140. А в Европе с лета они выросли на 60%.
 
"И может стать еще хуже", - пишет Bloomberg.
 
Поскольку Саудовская Аравия и Россия объявили, что продлят ограничения на добычу до конца года. Особенная "напряженность" на рынке возможна зимой.
 
Ситуацию усугубили еще несколько факторов: жара в Европе летом, которая вынудила сократить производство, сокращение промышленности в эпоху коронавируса, резко возросший спрос на другие нефтепродукты, такие как авиационное топливо и бензин, новые квоты Китая на экспорт топлива.
 
При этом в самой РФ и на оккупированных ею территориях Украины цены на дизель также растут и наблюдается его дефицит.

Тэги: дефицит, дизельное топливо

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