Более 100 боевых самолетов Китая приблизились к берегам Тайваня

Главное: 103 боевых самолетов Китая приблизились к берегам Тайваня. В ответ тайваньская армия привела свои силы в боевую готовность и осуществляла наблюдение за действиями китайских военных.

Детали: На Тайване за последние сутки обнаружили 103 самолета ВВС и 9 боевых кораблей ВМС армии Китая, которые совершали маневры вокруг острова. Об этом сообщает Министерство обороны Тайваня.

Отмечается, что 40 самолетов, среди которых 36 истребителей J-10, J-11, J-16 и SU-30, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500 и два топливозаправщика Y-20, пересекли срединную линию Тайваньского пролива, которая считается неофициальной границей между материком и островом, и вошли в юго-западную и юго-восточную идентификационные зоны ПВО Тайваня.

В ответ тайваньская армия привела свои силы в боевую готовность и осуществляла наблюдение за действиями китайских военных.

В Минобороны Тайваня призвали Китай прекратить разрушительные односторонние действия, поскольку это может привести к резкому росту напряженности в Тайваньском проливе.

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