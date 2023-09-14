Болгария разрешила импорт украинского зерна

Главное: Болгария отменила запрет на импорт украинской агропродукции. Решение парламента.

Детали: В четверг, 14 сентября, Национальное собрание Болгарии приняло отменило запрет на импорт украинской агропродукции. Решение вступает в силу уже с пятницы, 15 числа.

Такое решение поддержали 124 депутата парламента. Против выступили 69 парламентариев, а еще пять человек воздержались.

Известно, что во время двухчасовых дебатов выступил министр сельского хозяйства Кирилл Ватев, сказавший, что ранее он поддерживал идею продления запрета, но его убедили представленные правительству макроэкономические показатели, показавшие, что отмена запрета не вызывает беспокойства.

Кроме этого, по его словам, будут ужесточены меры по контролю за всеми украинскими товарами, особенно зерновыми.

В свою очередь правительство страны поддержало решение парламента, заявив, что отмена запрета на украинский импорт уменьшит цены на основные продукты питания и снизит инфляцию.

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