Дрон «Скальпель»: РФ создала дешевый аналог БПЛА «Ланцет»

Главное: В России создали дрон-камикадзе «Скальпель». Это дешевый аналог дрона «Ланцет».

Детали: Россия создала дешевый аналог дрона «Ланцет». Как сообщает Defense Express, дрон-камикадзе «Скальпель» от российского конструкторского бюро «Восток» будет иметь отсек полезной нагрузки диаметром 125 мм и длиной 650 мм.

Это позволит оснастить «Скальпель» разными боевыми частями общим весом до 5 кг.

Дрон «Скальпель» имеет максимальный взлетный вес до 10,5 кг, крейсерскую скорость до 120 км и дальность полета до 40 км. Запускается «Скальпель» из катапульты.

По сравнению с «Ланцетом», «Скальпель» имеет на 2 кг больше полезной нагрузки и большую на 10 км/ч крейсерскую скорость.

Что касается времени баражирования «Скальпеля», то его не разглашают, как и стоимость, а также, из чего он сделан. Но эксперты отмечают — многие компоненты дрона имеют иностранное происхождение.