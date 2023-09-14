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Новости > Дрон «Скальпель»: РФ создала дешевый аналог БПЛА «Ланцет»

Дрон «Скальпель»: РФ создала дешевый аналог БПЛА «Ланцет»

Александр Панько
13.09.23 22:36
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Дрон «Скальпель»: РФ создала дешевый аналог БПЛА «Ланцет»

Главное: В России создали дрон-камикадзе «Скальпель». Это дешевый аналог дрона «Ланцет».

Детали: Россия создала дешевый аналог дрона «Ланцет». Как сообщает Defense Express, дрон-камикадзе «Скальпель» от российского конструкторского бюро «Восток» будет иметь отсек полезной нагрузки диаметром 125 мм и длиной 650 мм.

Это позволит оснастить «Скальпель» разными боевыми частями общим весом до 5 кг.
 
Дрон «Скальпель» имеет максимальный взлетный вес до 10,5 кг, крейсерскую скорость до 120 км и дальность полета до 40 км. Запускается «Скальпель» из катапульты.
 
По сравнению с «Ланцетом», «Скальпель» имеет на 2 кг больше полезной нагрузки и большую на 10 км/ч крейсерскую скорость.
 
Что касается времени баражирования «Скальпеля», то его не разглашают, как и стоимость, а также, из чего он сделан. Но эксперты отмечают — многие компоненты дрона имеют иностранное происхождение.

Тэги: дрон

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