Котельные в Киеве частично снабдили генераторами

Главное: Более сотни котельных в Киеве снабдили генераторами. Поможет не отключать электричество во время перебоев.

Детали: Киев готовится к тяжелой зиме. Подробности поведал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Он выступил в эфире радио «КиевFM».

Чиновник поведал, что в украинской столице более сотни котельных были обеспечены возможностью оперативного подключения к генераторам в случае перебоев с электроснабжением.

Информируется также, что коммунальные службы города не прекращают подготовительные работы по стабильному прохождению отопительного сезона.

Сообщается, что на сегодняшний день выполнены гидравлические испытания тепловых сетей города и продолжается ликвидация выявленных повреждений, а также проводятся испытания на источниках теплоснабжения.

Отмечается, что более сотни городских котельных уже обеспечены возможностью оперативного подключения к альтернативным источникам питания.

Поясняется, что часть энергетического оборудования Киева была разрушена минувшей зимой, и сейчас идет непростой процесс его восстановления.

По его словам, украинская столица формирует арсенал альтернативных источников питания на объектах, где позволяет мощность, а более двух третей котельных имеют генераторы, поэтому при выключении света они будут продолжать работать.

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