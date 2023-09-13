Котельные в Киеве частично снабдили генераторами

Главное: Более сотни котельных в Киеве снабдили генераторами. Поможет не отключать электричество во время перебоев.
Детали: Киев готовится к тяжелой зиме. Подробности поведал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
Он выступил в эфире радио «КиевFM».
Чиновник поведал, что в украинской столице более сотни котельных были обеспечены возможностью оперативного подключения к генераторам в случае перебоев с электроснабжением.
Информируется также, что коммунальные службы города не прекращают подготовительные работы по стабильному прохождению отопительного сезона.
Сообщается, что на сегодняшний день выполнены гидравлические испытания тепловых сетей города и продолжается ликвидация выявленных повреждений, а также проводятся испытания на источниках теплоснабжения.
Отмечается, что более сотни городских котельных уже обеспечены возможностью оперативного подключения к альтернативным источникам питания.
Поясняется, что часть энергетического оборудования Киева была разрушена минувшей зимой, и сейчас идет непростой процесс его восстановления.
По его словам, украинская столица формирует арсенал альтернативных источников питания на объектах, где позволяет мощность, а более двух третей котельных имеют генераторы, поэтому при выключении света они будут продолжать работать.
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