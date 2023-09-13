В МИД РФ грозят «казнью» за «добивание Крымского моста»

Главное: В МИД РФ пригрозили «наказанием» за добивание Крымского моста. Захарова в духе российской пропаганды назвала удары по мосту экстремизмом со стороны «погрязшего в крови украинского режима».

Детали: Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о «жестком ответе» и «казни» за добивание Крымского моста. Об этом она сказала на брифинге на Восточном экономическом форуме.

Она вспомнила в своем выступлении начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк, которая заявляла, что у Крымского моста осталось очень мало времени.

При этом Захарова несколько раз назвала Гуменюк мужчиной.

Захарова в духе российской пропаганды назвала удары по мосту экстремизмом со стороны «погрязшего в крови украинского режима».

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