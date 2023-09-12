Стало известно, кому из женщин придется брать разрешение на выезд за границу

Главное: Постановка украинок а воинский учет и те изменения, которые вносятся с 1 октября, никак не отразятся на пересечении границы. При этом если женщина состоит на воинском учете и в дальнейшем будет либо мобилизована, либо вступит по контракту на военную службу, то для пересечения границы она должна соблюдать условия выезда.

Детали: С 1 октября некоторые категории женщин должны встать на воинский учет в Украине. Но это не повлияет на выезд за границу женщин, которые не планируют присоединяться к армии. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что женщины и сейчас состоят на воинском учете. Однако это касается не всех женщин.

По словам Демченко, постановка женщин на воинском учет и те изменения, которые вносятся с 1 октября, никак не отразятся на пересечении границы.

«Ограничения в отношении женщин на данный момент не действуют. Ограничения касаются только мужчин-украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, а также государственных служащих по определенным должностям или определенным должностным лицам, которые определены в постановлении правительства № 57. Эта категория касается и мужчин и женщин», — сказал он.

При этом если женщина состоит на воинском учете и в дальнейшем будет либо мобилизована, либо вступит по контракту на военную службу, то для пересечения границы она должна соблюдать условия выезда.

Так, она может выехать за границу в связи со служебной командировкой, в отпуск или когда ее непосредственный руководитель определяет условия, при которых она должна находиться за пределами страны.

В случае подтверждающих документов женщины-военные смогут выехать за пределы страны.

В тему: Женщины-медики должны встать на воинский учет.