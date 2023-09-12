В ПАСЕ признали РФ диктатурой

Главное: В ПАСЕ заявили, что Россия превратилась в фактическую диктатуру. Там добавили, что российская агрессия против Украины и ее последствия демонстрируют, что диктатуры «угрожают международному миру и безопасности, территориальной целостности и политической независимости их соседей».

Детали: Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы выразил обеспокоенность легитимностью и законностью поправок к Конституции России, которые позволили Владимиру Путину оставаться на посту президента до 2036 года. Об этом говорится в заявлении ПАСЕ.

Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека выразил обеспокоенность поправками к российской Конституции, которые были внесены в июле 2020 года. Эти поправки, в том числе снимают ограничения на президентский срок и позволяют Путину оставаться в должности президента до 2036 года, когда ему исполнится 83 года.

«Подавляющая власть президента, возникшая в результате чрезвычайно длительного срока пребывания в должности в сочетании с отсутствием каких-либо сдерживаний и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные средства массовой информации и активное гражданское общество, превратила Российскую Федерацию в фактическую диктатуру», — заявили парламентарии.

Комитет единогласно одобрил проект резолюции. Парламентарии также напомнили о выводах Венецианской комиссии Совета Европы о том, что «отказ от ограничения срока полномочий для действующего президента нарушает как российскую конституцию, так и международные правовые принципы».

Там добавили, что российская агрессия против Украины и ее последствия демонстрируют, что диктатуры «угрожают международному миру и безопасности, территориальной целостности и политической независимости их соседей».

Учитывая это, восстановление демократии в России отвечает интересам, прежде всего, народа страны, а также Европы и всего мира.

К тому же, комитет подтвердил свою поддержку будущего специального международного криминального трибунала для привлечения российского руководства, включая Путина, к ответственности за их действия, начиная с незаконной аннексии Крыма, войны на Донбассе и сбивания самолета рейса MH17.

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