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Новости > Мэр Нью-Йорка заявил, что незаконные мигранты могут уничтожить город

Мэр Нью-Йорка заявил, что незаконные мигранты могут уничтожить город

Агата Кловская
08.09.23 15:19
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Мэр Нью-Йорка заявил, что незаконные мигранты могут уничтожить город

Главное: Нью-Йорк может быть уничтожен незаконными мигрантами. Это признал мэр города Эрик Адамс.

Детали: Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сделал громкое признание. Его слова цитируют американские СМИ.

Градоначальник считает, что мегаполис может быть уничтожен из-за неслыханного наплыва нелегальных мигрантов.

Он сказал: «Эта проблема уничтожит город Нью-Йорк. Мы получаем по десять тысяч мигрантов ежемесячно».

Чиновник также посетовал, что если раньше власти имели дело с прибывающими беженцами из Венесуэлы, то теперь в город приезжают незаконные мигранты из Эквадора, русскоговорящие, прибывающие из Мексики, а также представители Западной Африки.

По его словам, они попадают в США через южную границу.

Было отмечено: «Каждое сообщество в этом городе будет задето. У нас дефицит в 12 миллиардов долларов, из-за которого мы намерены сократить каждую услугу».

Мэр города констатировал, что не видит решения проблемы прибывающих в город мигрантов.

В тему: Нью-Йорк тонет под тяжестью своих зданий.

Тэги: США, Нью-Йорк, мир, мигранты

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