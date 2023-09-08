Неизвестные дроны атаковали крупнейший в России завод микроэлектроники

Главное: В РФ заявили, что в Брянске атакован крупнейший завод микроэлектроники. БпЛА, по предварительным данным, атаковали местный завод «Кремний Эл» — поставщика военной микроэлектроники.

Детали: Беспилотники атаковали промышленный объект в Брянске. Об этом заявил губернатор Брянской области Алескандр Богомаз на своем Telegram-канале в четверг, 7 сентября.

«В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет», — утверждает российский чиновник.

После сообщения Богомаза российское Минобороны отчиталось о перехвате над Брянском двух беспилотников. Один из них был уничтожен в воздухе, утверждает ведомство.

По предварительным данным, в Брянске БПЛА атаковали местный завод «Кремний Эл» — один из крупнейших в России по производству микроэлектроники.

«Кремний Эл» — поставщик военной микроэлектроники, в который Кремль вливал миллиардные средства, начиная с 2014 года.

На видео из соцсетей видно, как горит здание, находящееся у завода «Кремний Эл».

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