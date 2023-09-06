Французы случайно... сбили итальянский пассажирский самолет в 1980 году, - скандальное заявление Джулиано Амато

Главное: Французы сбили итальянский пассажирский самолет над Средиземным морем в 1980 году. Это была неудачная попытка убить ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Об этом заявил экс-премьер Италии Джулиано Амато.

Детали: По словам бывшего премьер-министра Италии Джулиано Амато, французские военно-воздушные силы случайно сбили итальянский пассажирский самолет над Средиземным морем в 1980 году при неудачной попытке убить ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Об этом Амато заявил в опубликованном в субботу интервью газете La Repubblica, призвав президента Франции Эммануэля Макрона подтвердить или опровергнуть это утверждение.

Джулиано Амато убежден в том, что Франция 27 июня 1980 года сбила пассажирский самолет, следовавший внутренним рейсом из Болоньи на Сицилию, в результате чего погиб 81 человек.

Также Джулиано Амато сообщил, что Италия тогда предупредила Каддафи о готовящемся покушении, и ливийский лидер, возвращавшийся в Триполи со встречи в Югославии, не сел на борт ливийского военного самолета, который должна была «случайно» сбить французская ракета, выпущенная во время организованных для этой цели военных учений при участии НАТО.

В офисе Макрона заявили в субботу, что не будет немедленно комментировать обвинения Джулиано Амато.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала бывшего главу правительства сообщить, есть ли у него конкретные доказательства, чтобы правительство могло начать новое расследование.