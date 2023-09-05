Киевлянин заставил 12-летнюю девочку принять наркотики, после чего изнасиловал ее

Главное: Киевлянина будут судить за изнасилование 12-летней девочки. Фигуранта обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 10 до 15 лет за решеткой.

Детали: В суд направлено дело 41-летнего киевлянина, который закрыл в гараже 12-летнюю девочку, заставил ее принять психотропное вещество и изнасиловал. Об этом сообщает полиция Киева и Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что фигурант около года тайно общался по мессенджеру с девочкой, которая выехала из Украины и получила социальное убежище за границей. Маме ребенок говорил, что общается со сверстником.

Когда мужчина узнал, что девочка временно вернулась в Украину в апреле, пригласил ее на встречу якобы для «прогулки и общения». Во время встречи ребенок захотел уехать домой, но насильник начал психологически давить на девочку и заставил ее пойти в его гараж. Там мужчина вынудил девочку принять амфетамин, а дальше — изнасиловал.

Закрыв ребенка в гараже, фигурант ушел по своим делам на несколько часов.

Как рассказал начальник отделения следственного отдела Днепровского управления полиции Валерий Джус, поскольку дочь не выходила на связь, мать обратилась в полицию с сообщением об исчезновении. Через несколько часов девочку разыскали, а подозреваемого задержали.

С того времени он находится под стражей без возможности внесения залога.

Фигуранта обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 10 до 15 лет за решеткой.

В тему: В Киеве мужчина в лифте изнасиловал девушку.