Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Киевлянин заставил 12-летнюю девочку принять наркотики, после чего изнасиловал ее

Киевлянин заставил 12-летнюю девочку принять наркотики, после чего изнасиловал ее

Агата Кловская
05.09.23 12:49
146
Киевлянин заставил 12-летнюю девочку принять наркотики, после чего изнасиловал ее

Главное: Киевлянина будут судить за изнасилование 12-летней девочки. Фигуранта обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 10 до 15 лет за решеткой.

Детали: В суд направлено дело 41-летнего киевлянина, который закрыл в гараже 12-летнюю девочку, заставил ее принять психотропное вещество и изнасиловал. Об этом сообщает полиция Киева и Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что фигурант около года тайно общался по мессенджеру с девочкой, которая выехала из Украины и получила социальное убежище за границей. Маме ребенок говорил, что общается со сверстником.

Когда мужчина узнал, что девочка временно вернулась в Украину в апреле, пригласил ее на встречу якобы для «прогулки и общения». Во время встречи ребенок захотел уехать домой, но насильник начал психологически давить на девочку и заставил ее пойти в его гараж. Там мужчина вынудил девочку принять амфетамин, а дальше — изнасиловал.

Закрыв ребенка в гараже, фигурант ушел по своим делам на несколько часов.

Как рассказал начальник отделения следственного отдела Днепровского управления полиции Валерий Джус, поскольку дочь не выходила на связь, мать обратилась в полицию с сообщением об исчезновении. Через несколько часов девочку разыскали, а подозреваемого задержали.

С того времени он находится под стражей без возможности внесения залога.

Фигуранта обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 10 до 15 лет за решеткой.

В тему: В Киеве мужчина в лифте изнасиловал девушку.

Тэги: Киев, изнасилование, общество, девочка

Комментарии

Статьи

31.08.23 09:12

Смерть Пригожина: кто виноват и что будет дальше? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Патентне відомство України: сумна казка для дорослих з відкритим фіналом
04.09.23 13:39

Патентне відомство України: сумна казка для дорослих з відкритим фіналом

Автор: Антикоррупционная правда

Выбор редакции
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.09.23 13:56

В ОП осудили заявление ООН о геноциде в Украине
05.09.23 13:34

Президент Литвы резко высказался по поводу войны в Украине
05.09.23 13:25

Германия передала Украине снаряды для Gepard, изготовленные на новой линии
05.09.23 13:18

В Лос-Анджелесе совершено «покушение» на Месси
05.09.23 12:37

Бойцы РДК провели очередной рейд на территорию РФ
05.09.23 12:33

Ситуация с электричеством в Украине более-менее стабилизировалась
05.09.23 12:13

Оценены потери мировой экономики от коронавируса и войны в Украине
05.09.23 12:03

Составлен портрет украинских беженцев
05.09.23 11:56

В «ЛНР» подорвали «главного таможенника» Афанасьевского, — СМИ
05.09.23 11:44

Трамп рассказал, как его хотят снять с президентских выборов
05.09.23 13:25

Германия передала Украине снаряды для Gepard, изготовленные на новой линии
05.09.23 10:21

В ООН до сих пор не нашли доказательств геноцида в Украине
05.09.23 09:17

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 265 680 солдат
04.09.23 15:51

Украинцам рассказали об изменениях в работе военкоматов
04.09.23 13:57

Стало известно, сколько Украина ежедневно тратит на войну
04.09.23 13:39

Экстрадиция из Польши в Украину: названы условия
04.09.23 12:12

Россия атаковала «Шахедами» Румынию, — МИД
04.09.23 11:39

В Раде хотят мобилизовать студентов, которым за тридцать
04.09.23 10:28

Резников подал в отставку
04.09.23 09:45

Зеленский подтвердил увольнение Резникова
29.08.23 16:23

Стало известно, где недвижимость в мире дорожает больше всего
30.08.23 16:51

Озвучено число убитых мирных жителей в Мариуполе
29.08.23 20:16

Указ Зеленского о мобилизации незаконный, а ТЦК ведут себя как рабовладельцы, - решение суда
30.08.23 16:34

В России никак не могут понять, откуда на Псков налетели беспилотники
30.08.23 10:00

Названы цены на газ для украинцев от поставщиков
01.09.23 09:29

На Закарпатье зафиксирована вспышка смертельной заразы
01.09.23 16:54

Украинским школьникам разрешили иногда «прогуливать» уроки
01.09.23 09:02

Стало известно, готова ли Украина жить при нулевом транзите газа
30.08.23 12:35

Кафе и рестораны в Киеве будут работать по новому графику
30.08.23 15:34

В Киеве ввели ограничение на движение транспорта
Фото и Видео
В Лос-Анджелесе совершено «покушение» на Месси
В Лос-Анджелесе совершено «покушение» на Месси
В Лос-Анджелесе совершено «покушение» на Месси
В Лос-Анджелесе совершено «покушение» на Месси
Под Мелитополем прогремели громкие взрывы
Под Мелитополем прогремели громкие взрывы
Кот-клептоман Клео из США ворует все, что плохо лежит
Кот-клептоман Клео из США ворует все, что плохо лежит
Телевизор для собак Dogsplay поможет четверолапым созваниваться с хозяином
Телевизор для собак Dogsplay поможет четверолапым созваниваться с хозяином
Мемы с одноглазым Олафом Шольцем заполонили Сеть
Мемы с одноглазым Олафом Шольцем заполонили Сеть
Пять ночей у Фредди (2023): трейлер и дата выхода экранизации игры-хоррора
Пять ночей у Фредди (2023): трейлер и дата выхода экранизации игры-хоррора
Китаянка ослепла из-за смартфона
Китаянка ослепла из-за смартфона
Тейлор Уайт: из-за непристойных татуировок на лице женщина осталась без работы
Тейлор Уайт: из-за непристойных татуировок на лице женщина осталась без работы
Резников подал в отставку
Резников подал в отставку
Зеленский подтвердил увольнение Резникова
Зеленский подтвердил увольнение Резникова
fraza.com
Новости блогосферы
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?
14.07.23 21:18

С кем мы останемся в Украине после победы?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.