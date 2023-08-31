Стало известно, какой будет погода в Украине в первый день осени

Главное: Синоптики дали прогноз на первый день осени. Дожди «приглушат» жару, но не всюду.

Детали: В первый день осени, 1 сентября, в Украине ожидаются дожди, которые днем не «зацепят» западные области, Житомирскую, Винницкую и Киевскую области. Кроме того, в центре и на юге могут ожидаться град и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

«Ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областей, кратковременные дожди, грозы», — говорится в сообщении.

Кроме того, ветер будет преимущественно северо-западный, а в восточных областях — юго-восточный, 5-10 м/с.

«В отдельных районах центральных и южных областей град и шквалы 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.

Что касается температуры воздуха, то:

Ночь

— в западных областях будет +10-15°,

— на остальной территории 14-19°,

— в южной части до 23°;

— Карпаты — ночью 7-12°.

День

— в западных областях — 21-26°;

— на юге и востоке страны — 27-32°;

— в Карпатах −13-18 °.

По данным синоптиков, сентябрь в Украине будет теплым, а средняя температура воздуха в течение 30 дней первого месяца осени будет выше нормы. В частности, средняя месячная температура прогнозируется в пределах 15-19 градусов тепла, в Карпатах 12-13 градусов.

При этом, что касается общего прогноза на осень 2023 года в Украине, то третий сезон года обещает быть сухим, но холоднее, чем в прошлом году.

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