Духовенство и верующие столичных храмов УПЦ собрали 300 тыс грн на авто для медицинского подразделения

Озвучено число убитых мирных жителей в Мариуполе
В России никак не могут понять, откуда на Псков налетели беспилотники
В Пскове уничтожено два военных самолета, еще четыре повреждено, — соцсети
В Днепре патрульный застрелил человека
Один из крупнейших российских заводов электроники атаковали неизвестные беспилотники
Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Силы ПВО уничтожили практически все
Аэродром в российском Пскове атаковали дроны. Повреждены самолеты
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 262 410 солдат
Указ Зеленского о мобилизации незаконный, а ТЦК ведут себя как рабовладельцы, - решение суда
Похороны Евгения Пригожина прошли в закрытом режиме