Духовенство и верующие столичных храмов УПЦ собрали 300 тыс грн на авто для медицинского подразделения

Главное: Духовенство и верующие киевских храмов Украинской Православной Церкви собрали 300 тысяч гривен на покупку автомобиля для эвакуации раненых воинов на передовой.

Капелланы эвакуируют раненых в составе созданного по благословению Предстоятеля УПЦ медицинского подразделения.

Заместитель председателя Военного отдела УПЦ протоиерей Вячеслав Яковенко отметил, что для приобретения авто необходимо 500 тысяч гривен, бронирование и медицинское оснащение – 200 тыс.

При эвакуации из горячих точек в госпиталь необходимо не просто доставить раненых, а оказать первичную медицинскую помощь. За дежурство бывает более десяти раненых, также приходится вывозить и погибших.

«Просим ваших молитв и поддержки, чтобы мы больше принесли пользы и помогли нашим защитникам», - отметил священник УПЦ

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