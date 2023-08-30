Жуткие находки обнаружены в храме майя

Главное: В храме майя на территории мексиканского памятника Мораль-Реформа обнаружили останки людей, принесенных в жертву.

Детали: В Мексике Национальный институт антропологии и истории (INAH) представил результаты исследования находок, сделанных в храме майя на территории памятника Мораль-Реформа в штате Табаско. Исследование подтвердило первоначальные предположения о том, что в этой пирамиде совершались жертвоприношения.

Как сообщает INAH, четыре месяца назад во время спасательных археологических работ у основания храма-пирамиды майя, у ее южной лестницы, были обнаружены пять человеческих захоронений. Предварительное исследование показало, что останки принадлежали молодым мужчинам, имевшим различные стоматологические патологии. Захоронения датированы поздним классическим периодом (600-900 гг. н.э.).

И вот теперь лабораторный анализ, проведенный с привлечением антропологов и судмедэкспертов, показал, что как минимум два человека из пяти найденных были обезглавлены и принесены в жертву.