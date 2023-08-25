Главу ГСЧС Сергея Крука отправили в отставку

Главное: Глава ГСЧС Сергей Крук отправлен в отставку. Решение принял Кабинет министров.

Детали: Кабинет министров отправил в отставку главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Крука. Правительством было принято решение об его увольнении с этой должности.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Уточняется, что выполнение обязанностей главы ГСЧС сейчас возложено на заместителя руководителя службы Владимира Демчука.

Кроме этого информируется, что завершена внутренняя проверка в ГСЧС, а по ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения.

Резюмируется, что сейчас ГСЧС работает в штатном режиме.

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