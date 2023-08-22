В Польше откопали останки «ребенка-вампира»

Главное: Польские археологи нашли могилу «ребенка-вампира» XVII века. Ему повесили замок на ногу, чтобы точно не выбрался.

Детали: Польские археологи нашли останки «ребенка-вампира» XVII века. Он был похоронен лицом вниз и прикован навесным замком, чтобы не вернуться в деревню в случае воскрешения.

По мнению антропологов, найденный скелет принадлежит ребенку возрастом от 5 до 7 лет. Его обнаружили на безымянном некрополе в польской деревне Пень, недалеко от Остромецко.

Исследователь Дариуш Полиньски рассказал, что кладбище, скорее всего, предназначалось для людей, которых боялись из-за их странного поведения или физического состояния, повлиявшего на внешний вид.

Всего ученые обнаружили около 100 могил, многие из которых сохранили следы нетрадиционных методов захоронения, включая различные «антивампирские» способы.