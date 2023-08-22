В одной из беднейших стран Африки запретили TikTok и Telegram

Главное: TikTok и Telegram запретили в Сомали. Считают, что мессенджеры используют террористы.

Детали: Власти Сомали запретили мессенджеры TikTok и Telegram, а также букмекерскую контору 1XBet. Об этом информирует Reuters.

Чиновники считают, что данные платформы используются террористами и группами, ответственными за продвижение безнравственности для распространения видеороликов, фотографий и введения общества в заблуждение.

Теперь провайдеры сетей должны закрыть их до 24 августа, иначе столкнутся с юридическими последствиями.

Стоит добавить, что такое решение было принято после того, как власти Сомали заявили о плане разгромить группировку боевиков Аль-Шабаб, которая все еще контролирует значительные территории страны.

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