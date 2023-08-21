Чандраян-3: Индия скоро посадит свою станцию на Луну

Главное: Индия готовится к посадке станции «Чандраян-3» на Луну. Это уже третий аппарат для изучения Луны, запущенный Индией.
Детали: Индийское космическое агентство начало подготовку к посадке станции «Чандраян-3» на Луну.
Главное: Индия готовится к посадке станции «Чандраян-3» на Луну. Это уже третий аппарат для изучения Луны, запущенный Индией.
Детали: Индийское космическое агентство начало подготовку к посадке станции «Чандраян-3» на Луну.
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Первые 6 истребителей F-16 полетят в Украину из Дании в конце 2023 года
Российская миссия на Луне с треском провалилась
Экспорт украинского урожая упал на треть. Это знаменует значительный спад для экономики
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