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Новости > Чандраян-3: Индия скоро посадит свою станцию на Луну

Чандраян-3: Индия скоро посадит свою станцию на Луну

Александр Панько
20.08.23 22:59
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Чандраян-3: Индия скоро посадит свою станцию на Луну

Главное: Индия готовится к посадке станции «Чандраян-3» на Луну. Это уже третий аппарат для изучения Луны, запущенный Индией. 

Детали: Индийское космическое агентство начало подготовку к посадке станции «Чандраян-3» на Луну.

Ожидается, что спускаемый модуль, состоящий из посадочного аппарата «Викрам» и ровера «Прагян», приземлится на поверхность Луны вечером 23 августа.
 
«Чандраян-3» — это уже третий аппарат для изучения Луны, запущенный Индией. Первый завершил работу на орбите Луны в 2009 году. 
 
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Тэги: Луна

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