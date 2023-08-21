Чандраян-3: Индия скоро посадит свою станцию на Луну

Главное: Индия готовится к посадке станции «Чандраян-3» на Луну. Это уже третий аппарат для изучения Луны, запущенный Индией.

Детали: Индийское космическое агентство начало подготовку к посадке станции «Чандраян-3» на Луну.

Ожидается, что спускаемый модуль, состоящий из посадочного аппарата «Викрам» и ровера «Прагян», приземлится на поверхность Луны вечером 23 августа.

«Чандраян-3» — это уже третий аппарат для изучения Луны, запущенный Индией. Первый завершил работу на орбите Луны в 2009 году.