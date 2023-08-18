Эгон Чолакян: американский ученый заявил, что через несколько лет начнется апокалипсис

Главное: Ученый Аллен Эгон Чолакян считает, что внутри Земли проходят катастрофические процессы, которые уже скоро могут привести к апокалипсису.

Детали: Физик, климатолог и специалист по устойчивому развитию из Гарвардского университета Аллен Эгон Чолакян считает, что внутри Земли проходят катастрофические процессы, которые могут привести к ее уничтожению.

К таким выводам Чолакян пришел, проанализировав динамику катаклизмов на планете. По его словам, Наблюдается значительный рост частоты возникновения и величины сейсмических, вулканических, гидрологических, атмосферных, гравитационных и тепловых аномалий.

«Недавно мы обнаружили ряд тревожных аномалий во всех слоях земной системы. Происходит необычайное смещение и дестабилизация ядра Земли, спорадическое и хаотическое ускорение вращения планеты, смещение оси ее вращения. Этот сценарий усугубляется критическим ослаблением и появлением нетипичных аномалий магнитного поля, изменением состава верхних слоев атмосферы», — отмечают они.

Также, По словам Чолакяна, вулканическая и сейсмическая активность, которая наблюдается во многих точках Земли, снижает теплопроводность океанов. В результате последние утратили способность функционировать как компенсаторный и охлаждающий механизм.

Чолакян считает, что якобы все это - признаки грядущего апокалипсиса, который, по его подсчетам, он случится уже через несколько лет.