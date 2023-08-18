Эци: предки знаменитой альпийской мумии жили на территории Турции

Главное: У ледяного человека Эци была темная кожа, лысая голова и анатолийские (турецкие) предки. Так новое исследование переписывает древнюю историю.

Детали: Новый анализ ДНК, проведенный немецкими исследователями, показывает, что у знаменитой ледниковой мумии Эци, возраст которой - больше 5000 лет, могла быть темная кожа, темные глаза, лысеющая голова и степные предки.

«Среди сотен ранних европейцев, живших в то же время, что и Эци, чьи геномы теперь доступны, геном Эци имеет больше общего с ранними анатолийскими фермерами, чем любой из его европейских собратьев», — говорится в опубликованном исследовании. Среда в журнале Cell Genomics.

Тело Эци было обнаружено немецким туристом Хельмутом Симоном на леднике в тирольских Эцтальских Альпах, на итало-австрийской границе, 19 сентября 1991 года. Его тело удивительно хорошо сохранилось благодаря холоду и естественному процессу мумификации. Радиоуглеродное датирование указывает на то, что Эци жил около 3300 г. до н.э. Это был мужчина в возрасте от 35 до 40 лет.