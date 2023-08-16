В США стало меньше миллионеров

Главное: В США в 2022 году число миллионеров сократилось впервые с 2008 года.

Детали: В результате недавнего экономического сдвига, невиданного с 2008 года, мировое богатство сократилось на 2,4%, что привело к сокращению числа миллионеров в Соединенных Штатах более чем на 1,6 миллиона человек.

Кроме того, еще 17 260 человек выпали из категории сверхбогатых, а это означает, что их общее накопленное состояние теперь ниже отметки в 100 миллионов долларов.

Издание Rio Times отмечает, что, несмотря на геополитическую напряжённость и беспрецедентные западные санкции в России в 2022 году число миллионеров увеличилось на 56 000 человек.