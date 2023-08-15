Главное: Роберт Кеннеди-младший сделал несколько заявлений по поводу Украины. Так, он сказал, что США создавали в нашей стране биолаборатории.

Детали: 69-летний кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший вновь заговорил об Украине. Он сделал несколько скандальных заявлений по поводу нашей страны.

Произошло это во время интервью журналисту Такеру Карлсону.

Так, политик говорит, что США создавали биолаборатории в Украине в рамках программ по биологическому оружию.

Он отметил: «У нас есть биолаборатории в Украине, потому что мы разрабатываем биооружие, и в этом оружии используются все виды новой синтетической биологии технологии CRISPR и методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению».

Демократ заявил, что еще в 2001-м году США вновь начали вкладывать много денег в биооружие, но переживали на сей счет, так как нарушение Женевской конвенции является преступлением.

Пояснется, что из-за этого управление биологической безопасностью передали ведомству в Минздраве.

Роберт Кеннеди-младший информировал, что при разработке каждого биологического оружия нужна вакцина, так как при развертывании биооружия в 100% случаев существует вероятность действия в обратном направлении.

Кроме этого он сказал, что расходы США на помощь Украине достигли 113 миллиардов долларов.

Политик возмутился: «Как мы можем это делать, отменяя талоны на еду для тридцати миллионов американцев и медстраховку для 15 миллионов американцев?».

По его словам, Украина фактически стала площадкой для противостояния сверхдержав.

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