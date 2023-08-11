Главное: Зеленский провел очередное заседание СНБО. Там было принято решение уволить всех областных военкомов.

Детали: В Украине будут уволены все областные военкомы. Их заменят военные, прошедшие фронт или не могущие быть в окопах. Как в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

Президент провел заседание Совета национальной безопасности, на котором заслушал доклады от ДБР, СБУ, МВД, Генерального прокурора, НАПК и НАБУ.

«В общей сложности уже 112 уголовных производств в отношении должностных лиц „военкоматов“. 33 подозрения. Областные „военкомы“, городские, районные. Работники ВЛК. Другие должностные лица. Злоупотребления в разных областях: Донецкая, Полтавская, Винницкая, Одесская, Киевская, Львовская. Кто-то брал» наличными, кто-то криптовалютой — разве что в этом разница. Цинизм везде одинаков«, — заявил Зеленский.

По его словам, по результатам заседания было принято решение об увольнении всех областных военкомов. По мнению президента, руководить военкоматами должны военные, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма.

«Им можно доверить эту систему комплектования. Реализовать это решение должен Главком Залужный. Перед назначениями новых руководителей ТЦК будет проверка Службы безопасности Украины. Каждый „военком“, в отношении которого есть уголовное производство, будет нести ответственность. Вполне справедливую. Полную», — сказал президент.

Он также отметил, что те военкомы и должностные лица, которые имеют погоны, но в отношении которых не обнаружены данные о преступлениях или нарушениях в случае, если они хотят сохранить звание и доказать свое достоинство, должны отправиться на фронт.

«Подчеркну: армия не является и никогда не будет заменой уголовному наказанию. Чиновники, перепутавшие погоны и выгоду, точно — под суд», — заключил он.

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