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Новости > «Динамо» узнало следующего соперника в Лише конференций. Впрочем, туда еще нужно дойти

«Динамо» узнало следующего соперника в Лише конференций. Впрочем, туда еще нужно дойти

Абелардо
07.08.23 16:16
196
«Динамо» узнало следующего соперника в Лише конференций. Впрочем, туда еще нужно дойти

Главное: В четвертом квалификационном раунде Лиги конференций киевское «Динамо», в случае прохода греческого «Ариса», сыграет с победителем пары «Бешикташ» (Турция) — «Нефтчи» (Азербайджан).

Детали: Сегодня, 7 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации (Q4, он же плей-офф раунд) Лиги конференций.

В этом раунде Q4 могут принять участие сразу два украинских клуба, причем и «Днепр-1», и «Динамо» на этой стадии являются сеяными.

«Днепр-1» окажется в Q4 ЛК, если проиграет пражской «Славии» в Q3 Лиги Европы, а «Динамо» для выхода в этот раунд надо победить греческий «Арис» в Q3 ЛК.

Соперником «Динамо» в Q4 ЛК (если выиграет у греческого «Ариса» в Q3 ЛК) будет победитель пары «Бешикташ» (Турция) / «Нефтчи» (Азербайджан)

Соперником «Днепра-1» в Q4 ЛК (если проиграет «Славии» в Q3 ЛЕ) будет победитель пары «Лех» (Польша) / «Спартак Трнава» (Словакия).

Матчи 4-го раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 и 31 августа 2023 года.

В тему: Жеребьевка Лиги Европы преподнесла украинцам неожиданный сюрприз.

Тэги: футбол, жеребьевка, спорт, ФК Динамо Киев, Лига Конференций

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