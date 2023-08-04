Цены на продукты в мире выросли из-за России, — ООН

Главное: В ООН признали Россию виновной в том, что в мире растут цены на продукты. Общий рост был вызван резким скачком индекса цен на растительные масла, который составил 12,1% по сравнению с июнем.

Детали: По итогам июля мировые цены на продовольственные товары выросли впервые за полтора года под влиянием выхода России из зерновой сделки. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в пятницу, 4 августа.

Так, индекс цен на продовольствие ФАО, отслеживающий ежемесячные изменения мировых цен на продовольственные товары, в июле составил, в среднем, 123,9 пункта, что на 1,3% больше, чем в предыдущем месяце, но на 11,8% ниже уровня июля 2022 года.

«Рост был вызван резким скачком индекса цен на растительные масла ФАО, который вырос на 12,1% по сравнению с июнем после семи месяцев подряд снижения. Мировые цены на масло за месяц выросли более чем на 15%, в основном, из-за возобновления неопределенности по экспортным поставкам после решения Российской Федерации о выходе из Черноморской зерновой инициативы», — говорится в сообщении.

Индекс цен на зерновые ФАО снизился на 0,5% по сравнению с июнем, что было обусловлено падением международных котировок на фуражное зерно на 4,8% из-за увеличения сезонных поставок кукурузы по текущим урожаям в Аргентине и Бразилии и потенциально выше, чем ожидалось производство в США. Тем не менее, мировые цены на пшеницу выросли на 1,6%, что стало их первым месячным ростом за девять месяцев, из-за неопределенности экспорта из Украины, а также засухи в Северной Америке.

Индекс цен на сахар ФАО снизился на 3,9%, поскольку хороший прогресс в уборке урожая сахарного тростника в Бразилии и увеличение количества дождей в большинстве районов выращивания в Индии повлияли на мировые котировки, а также сдержанный спрос со стороны Индонезии и Китая, крупнейших мировых импортеров сахара. Опасения по поводу потенциального влияния явления Эль-Ниньо на урожай сахарного тростника, наряду с более высокими международными ценами на сырую нефть, смягчили падение.

Индекс цен на молочные продукты ФАО в июле снизился на 0,4% и стал на 20,6% ниже своего значения в июле 2022 года. Мировые цены на сыр немного возобновились после резкого недавнего понижения, поскольку жаркая погода повлияла на сезонное сокращение поставок молока в Европу.

Индекс цен на мясо ФАО снизился на 0,3% по сравнению с июнем. Котировки на говядину, баранину и мясо птицы снизились из-за стабильных поставок и в некоторых случаях снижения спроса со стороны ведущих импортеров. Цены на свинину, напротив, выросли, отражая высокий сезонный спрос в сочетании с продолжающимся дефицитом поставок из Западной Европы и США.

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