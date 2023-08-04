Стало известно, как интернет влияет на психику детей

Главное: Ученые узнали, как интернет влияет на психику детей. Он может привести к депрессии.

Детали: Ученые из Шербрукского университета в Канаде узнали кое-что важное о влиянии интернета на детскую психику. Появились данные их отчета.

Оказалось, что девочки, которые проводили больше часов в интернете в возрасте тринадцати лет, имели тенденцию к развитию депрессии в возрасте пятнадцати лет.

Отмечается, что частое пребывание в виртуальной сети в возрасте пятнадцати лет было связано с более выраженными симптомами депрессии в семнадцать лет у подростков женского пола.

Интересно, что у мальчиков подобные ассоциации отсутствовали.

Исследователи напомнили, что депрессивное расстройство характеризуется длительными периодами подавленного настроения либо утраты интереса к привычной деятельности или способности получать от нее удовольствие.

По их словам, подростковый возраст является решающим периодом, поскольку лица, которые испытывают симптомы депрессии в течение этого времени, имеют более высокую вероятность развития серьезного депрессивного расстройства во взрослой жизни.

В ходе своей работы эксперты проанализировали данные Квебекского лонгитюдного исследования развития ребенка, проведенного в 1998-2018-х годах. В данное исследование были включены 1547 детей, родившихся в 1997-1998-х годах.

Малыши сообщили о том, сколько времени они проводят в интернете, а также прошли тест для оценки силы симптомов депрессии.

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