Ученые выяснили, какое чувство усиливают депрессию

Главное: Ученые узнали о депрессии кое-что новое. Они выяснили, какое чувство ее усиливает.

Детали: Исследователи из Университетского колледжа Лондона в Великобритании узнали о депрессии кое-что новое. Появились данные их отчета.

Ученые говорят, что чувство экзистенциальной тревоги провоцирует усиление ее симптомов.

В ходе эксперимента эксперты собрали более семидесяти участников, которые прошли онлайн-опрос, который дал возможность оценить тяжесть симптомов депрессии, степень экзистенциальной тревоги и показатели здоровья.

Выяснилось, что экзистенциальная тревога играет значительную роль в усилении симптомов депрессии.

Уточняется, что, когда люди не понимали, в чем смысл их жизни и часто об этом задумывались, у них повышался уровень тревоги, что усиливало депрессию.

Информируется, что полученные результаты говорят о том, что обращение к экзистенциальным проблемам и конкретным темам в истории жизни пациента может быть полезным при лечении депрессии на приеме у психолога.

Справка :

Депрессивное расстройство (также называемое депрессией) является распространенным нарушением психического здоровья. Оно характеризуется длительными периодами подавленного настроения либо утраты интереса к привычной деятельности или способности получать от нее удовольствие.

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