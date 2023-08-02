Озвучена неочевидная причина ожирения

Главное: Названа неожиданная причина ожирения. Это фруктоза.

Детали: Ученые из Колорадского университета в США пришли к неожиданному выводу. По их словам, основная причинная ожирения – это фруктоза.

В их отчета сказано, что она также приводит к таким заболеваниям, как диабет и жировая болезнь печени.

Стоит, напомнить, что фруктоза – это природный сахар, который содержится в основном во фруктах (как правило, в яблоках, финиках, инжире, грушах и черносливе), а также в овощах (в артишоках, спарже, грибах, луке и краснном перец), а также в меде, сахарной свекле и сахарном тростнике.

Эксперты сделали анализ нескольких предыдущих работ. Исследователи установили

Было выявлено, что фруктоза действует иначе, чем другие питательные вещества, снижая активную энергию, повреждая митохондрии. Этот сахар

Отмечается, что она стимулирует потребление пищи и снижает энергетический обмен в состоянии покоя.

Специалисты говорят: «Мы определили новую функцию фруктозы, которая играет роль в выживании. Этот сахар запасает топливо на случай нехватки ресурсов».

Резюмируется, что употребление фруктозы может привести к увеличению веса, резистентности к инсулину, повышенному кровяному давлению и ожирению печени.

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