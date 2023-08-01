На Буковине верующие УПЦ передали автомобиль для нужд ВСУ

Главное: На Буковине в поселке Красноильск настоятель и прихожане храма Украинской Православной Церкви в честь святого Стефана Великого передали автомобиль для воинов ВСУ Сторожинецкого батальона.

Священник в молитве просил Бога, чтобы Он приставил к этой машине Ангела Хранителя, чтобы она послужила воинам и они вернулись на ней живые в дом.

Перед отправкой автомобиль загрузили гуманитарной помощью и средствами гигиены.