В Кремле отреагировали на удар дронов по Москве

Главное: Кремль признал угрозу от дронов для Москвы. Дмитрий Песков отказался искать что-либо общее между атаками беспилотников на башни Москва-Сити и терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Детали: Угроза нападения беспилотников на объекты в Москве очевидна, но «меры принимаются». Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге во вторник.

«Действительно, угроза существует, она очевидна. И меры принимаются», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какие выводы делают в Кремле в связи с ударом дронов по Москва-Сити.

Комментируя вопрос об усилении конкретных мер безопасности, Песков отметил: «Здесь мне нечего добавить к тому, что сказано министерством обороны, вчера я вам говорил, что, конечно, комментировать с экспертной точки зрения могут и должны только военные».

При этом Песков отказался искать что-нибудь общее между атаками беспилотников на башни Москва-Сити и терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

«Нет, не видит», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, видит ли Кремль в атаках на Москва-Сити аналогии с событиями 11 сентября 2001 года и возможным желанием Украины сделать что-то подобное в Москве.

В тему: Москву снова атаковали неизвестные беспилотники.